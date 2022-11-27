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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 8:30

В Ростове поймали кредитного брокера, который обманул женщину на 120 тысяч рублей

Теперь мужчину могут оштрафовать и отправить в тюрьму
Ангелина СКИБА
Сейчас аферист находится под стражей

Сейчас аферист находится под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону поймали мошенника, который вместо помощи с кредитной историей забрал у женщины последние сбережения. Сейчас аферист находится под стражей, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

- Возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». За это грозит штраф и лишение свободы до 6 лет, - рассказали в полиции.

Известно, что у ростовчанки был плохой кредитный рейтинг, и она нашла в сети специалиста, который обещал разобраться с проблемой. Мужчина также заявил, что может убрать из базы просроченные платежи и судебные решения.

За свою работу «эксперт» потребовал 120 тысяч рублей. Женщина отдала эти деньги, но желаемого так и не добилась. Более того, все ее средства пропали, обманщик просто растратил их на свои нужды.

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