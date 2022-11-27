В Таганроге нашли способ победить «вечную» лужу на улице Чехова

На участке с лужей должны провести работы по водоотведению. Фото: сайт городской думы Таганрога

В Ростовской области нашли способ победить «вечную» лужу, которая находится в Таганроге на улице Чехова. Об этом рассказал депутат местной гордумы Валерий Селиванов.

Чиновник пояснил, что власти договорились о работах по водоотведению. До Нового года коммунальщики должны проложить около 300 метров труб к ближайшему ливневому коллектору.

- Ранее все упиралось в отсутствие средств. Теперь лужа должна уйти навсегда, - заявил Валерий Селиванов.

Напомним, речь идет о разливе, который таганрожцы называют своим «Байкалом». В течение нескольких лет лужу пытались засыпать, асфальтировали, но проблему это не решало - вода скапливалась на участке снова и снова.

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