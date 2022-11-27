В Ростовской области после выходных ожидается похолодание до -6 градусов

Ветер обещают преимущественно восточный Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 29 ноября, на севере Ростовской области столбики термометров должны днем опуститься в среднем до -6 градусов. При этом ночью в отдельных территориях при прояснениях будет до -9. Возможен снег, сообщают синоптики.

На остальной территории региона дневная температура может колебаться от -2 до +7 градусов. Ветер обещают преимущественно восточный 6-11 метров в секунду, иногда порывы могут достигать 12-14 метров в секунду.

Добавим, в Ростове-на-Дону 29 ноября днем прогнозируют около +1-2 градусов, а ночью -4-5 градусов.

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