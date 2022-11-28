Сотрудники коммунальной службы занимаются устранением утечки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге ограничили подачу воды на нескольких улицах. Об этом сообщили в МУП «Управление «Водоканал».

По информации, сотрудники коммунальной службы занимаются устранением утечки на пересечении переулка Малого Садового и улицы Мало-Набережной. Из-за чего подачу воды ограничили в домах на нескольких улицах: пер. Сенном, Большом Садовом и на улице Адмирала Крюйса.

Возобновить подачу воды сотрудники МУП "Водоканала" планируют до 16 часов.

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