В Ростове-на-Дону из-за жалобы ФАС приостановила тендер на строительство Западной хорды

Главная задача закупки - введение полного объекта в эксплуатацию Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростове ФАС приостановила закупку на строительство Западной хорды. Об этом в ведомстве сообщили 28 ноября.

На сайте "Госзакупок" Министерство транспорта региона разделило тендер на пять этапов. При этом, все они являются частями одного объекта стоимостью 14 миллионов рублей. Дорога должна проходить от трассы А-280-Ростов-Таганрог через Дон к западному переезду.

В трех из пяти конкурсов победу одержала компания "Т-Транс". Предприятие несколько раз замечали в сговорах при проведении аукционов. Еще один конкурс выиграла компания "Ростовавтодорстрой". С итогами торгов не согласился один из участников конкурса и подал жалобу.

По информации регионального УФАС, разделение на несколько этапов – не нарушение. Но из-за того, что Западная хорда не относится ни к одной из дорог, в эксплуатацию нельзя ввести каждый из этапов. Главная задача закупки - введение полного объекта в эксплуатацию, но из-за невозможности выполнить контракт целиком, он будет считаться невыполненным, что нарушит законодательство.

Также в условиях аукциона есть пункт с выплатой аванса в размере 90% от суммы контракта.

Однако мер по возврату аванса в случае признания конкурса недействительным нет. Это в свою очередь может привести к серьезным потерям в бюджете Ростовской области.

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