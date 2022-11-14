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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:35

Ростовские общественники обратились в суд для изменения маршрута Западной хорды

Горожане пытаются оспорить вырубку Кумженской рощи
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовские общественники обратились в суд для изменения маршрута Западной хорды.

Ростовские общественники обратились в суд для изменения маршрута Западной хорды.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове жители 10-го микрорайона Железнодорожного района подали в суд из-за маршрута Западной хорды, который их не устроил. Ответчиком по делу будет выступать донское правительство. Об этом пишет издание "Наше время".

Общественники в иске отметили, что в настоящее время проект строительства предусматривает вырубку около 7% Кумженской рощи. Кроме того, планируется еще и изъятие земель у местных жителей. Ростовчане предложили альтернативный вариант прохождения Западной хорды. По их словам, предложенный маршрут мог минимизировать потери, но не был принят во внимание.

Теперь местные жители будут пытаться отстоять свою позицию в суде.

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