В Ростове на домах появились таблички с обозначением местоположения укрытий

Специальные указатели появились на нескольких многоэтажках.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Ростове на зданиях появились таблички с обозначением примерного местоположения укрытий. Об указателях жители домов на улице Венеры рассказали «КП-Ростов-на-Дону».
По словам очевидцев, табличка сообщает, в каком направлении расположено укрытие. Уточняется и примерное расстояние до него.
Напомним, ранее глава донского управления МЧС Сергей Филиппов заявил, что жители должны знать адрес только своего укрытия. По его словам, эту информацию они могут получить в органах местного самоуправления.
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