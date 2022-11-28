В Ростове на домах появились таблички с обозначением местоположения укрытий

Специальные указатели появились на нескольких многоэтажках. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове на зданиях появились таблички с обозначением примерного местоположения укрытий. Об указателях жители домов на улице Венеры рассказали «КП-Ростов-на-Дону».

По словам очевидцев, табличка сообщает, в каком направлении расположено укрытие. Уточняется и примерное расстояние до него.

Напомним, ранее глава донского управления МЧС Сергей Филиппов заявил, что жители должны знать адрес только своего укрытия. По его словам, эту информацию они могут получить в органах местного самоуправления.

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