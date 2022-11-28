В Ростовской области ветерану Александру Тарасенко исполнилось 105 лет

Ветеран был награжден медалью «За отвагу», имеет юбилейные медали
Фото: Тимур ХАНОВ.
В Ростовской области ветерану Великой Отечественной войны Александру Тарасенко исполнилось 105 лет. Фронтовик - один из старейших жителей Таганрога.
27 ноября Александра Ивановича с Днем рождения поздравили родные и близкие. Добрые слова прозвучали и от представителей местной администрации. Земляки таганрожца отметили его жизнелюбие, оптимизм и доброту.
Александра Тарасенко призвали в армию в 1939 году, войну он встретил в Литве. С июня 1941 года служил сапером в действующей Армии, в 182 отдельном батальоне. С ноября 1941 года воевал в составе 171 стрелкового полка, а в 1942 году получил контузию.
В 1944 году вернулся на родину и работал в колхозе, а затем на Промышленном комбинате города Таганрога. Ветеран был награжден медалью «За отвагу», имеет юбилейные медали.
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