Спасатели Ростова-на-Дону помогли пожилой женщине, которая упала в погреб

Высота подвала составляла около 2,5 метров. Фото: управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасатели помогли пожилой женщине, которая провалилась в погреб. Об этом вечером 27 ноября рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

- Несчастный случай произошел в одном из домов на улице Семипалатинской. Ростовчанка упала с высоты в 2,5 метра и не могла выбраться самостоятельно, - уточнили в экстренной службе.

В итоге пострадавшую подняли с помощью альпинистского снаряжения. Эта эвакуация прошла быстро и слаженно. Испуганную пенсионерку после этого передали врачам.

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