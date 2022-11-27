В Ростове откачали воду с улицы Левобережной, которую подтопило дождем

Из-за обильных осадков в городе залило низины. Фото: управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасатели рассказали, как удалось откачать воду с улицы Левобережной. Ее до этого сильно залило дождем, и сухая земля превратилась в настоящую полноводную реку. Об этом вечером 27 ноября рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- В результате обильных осадков в городе больше всего пострадали низины. Так, например, на улице Левобережной не было видно даже дороги, образовалось «озеро» глубиной около 30 см. Ликвидацию воды на этом участке провели аварийно-спасательные расчеты и бригады коммунальных служб, - сообщили в ведомстве.

Работы, о которых идет речь, организовали еще 24 числа. Дорогу и тротуар высушили буквально за несколько часов.

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