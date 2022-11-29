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НовостиОбщество29 ноября 2022 5:05

В Сальске ушла из жизни зампредседателя Собрания депутатов Сальского городского поселения

Наталья Ольховская была почетным работником общего образования России
Лейла МИРИШОВА
Большую часть жизни Наталья Ольховская посвятила работе с детьми. Фото:Ростовская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Большую часть жизни Наталья Ольховская посвятила работе с детьми. Фото:Ростовская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ

В Сальске, Ростовской области из жизни ушла зампредседателя Собрания депутатов Сальского городского поселения. Об этом сообщили 28 ноября в ростовской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Наталья Ольховская скончалась на 52-м году жизни. С 1990 года она преподавала в школе № 6 города Сальска. Затем стала замдиректора по воспитательной работе.

В 2014 году Наталья Ольховская заняла должность директора гимназии № 2. Под ее руководством учебное учреждение стало лучшим в Сальском районе. За многочисленные достижения в профессии она получила звание Почетного работника общего образования РФ.

Кроме работы в гимназии, Наталья Ольховская была зампредседателя Собрания депутатов Сальского городского поселения и председателем профсоюза работников образования Сальского района.

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