В Ростове-на-Дону пройдет «Новогодняя ярмарка»

Горожан на выставке ждет новогодняя сказка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове жителей ждет "Новогодняя ярмарка". Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ДонЭкспоцентр».

Ярмарка будет проходить с 14 по 18 декабря на пр. Нагибина, 30. В этом году на выставке впервые пройдет конкурс праздничных костюмов и украшенных самокатов, санок, колясок и велосипедов «Новогодний арт-парад». Стать участником могут как взрослые, так и юные горожане. Победители получат ценные подарки. Также на ярмарке пройдет конкурс, в котором нужно сделать своими руками кота или кролика. Лучшие работы попадут на выставку, а вырученные деньги от продажи отправятся на лечение граждан с тяжелыми заболеваниями. Лучших мастеров наградят подарками.

В этом году в ярмарке будут участвовать больше 120 участников из 18 регионов России. На прилавках будут представлены декор, подарки, сувениры, деликатесы и другая праздничная атрибутика.

Также для ростовчан подготовят различные мастер-классы по росписи сумок, каллиграфии, изготовлению игрушек и готовке праздничных блюд. На все время ярмарки будет работать резиденция Деда Мороза, а в выходные дни горожане смогут принять участие в новогодних хороводах.

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