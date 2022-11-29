В Ростове без вести пропал 51-летний мужчина

Альберт (Станислав) Карамов вышел из дома 6 ноября. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 51-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Альберт (Станислав) Карамов вышел из дома 6 ноября и перестал выходить на связь с близкими. Взволнованные родственники обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились волонтеры.

Рост мужчины примерно 190 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью и карие глаза.

В день ухода он был одет в темно-синюю куртку, серую вязанную кофту, черную рубашку и черные джинсы. С собой был пакет с кроссовками.

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(Подробности)