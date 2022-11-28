В Ростовской области разыскивают 37-летнюю женщину

Женщина не выходит на связь с близкими больше двух месяцев. Фото: "ЛизаАлерт"
В Азове без вести пропала 37-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
По информации ведомства, Александра Коваленко вышла из дома 30 сентября. После этого связь с ней пропала. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились и волонтеры.
Женщина ростом примерно 160 сантиметров. У нее среднее телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.
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