В Ростовской области разыскивают 37-летнюю женщину

Женщина не выходит на связь с близкими больше двух месяцев. Фото: "ЛизаАлерт"

В Азове без вести пропала 37-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

По информации ведомства, Александра Коваленко вышла из дома 30 сентября. После этого связь с ней пропала. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились и волонтеры.

Женщина ростом примерно 160 сантиметров. У нее среднее телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

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(Подробности)