В Ростове-на-Дону проживает лишь один участник первого освобождения города от фашистов

Николай Иванович ушел на фронт в 21 год. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове 29 ноября отмечается 81-я годовщина первого освобождения города от фашистов. С этой важной датой ростовчан поздравил глава городской администрации Алексей Логвиненко на своей странице в социальной сети.

По словам сити-менеджера, это время вошло в историю, как "кровавая неделя". В Ростове проживает всего один участник первого освобождения от фашистов. Николай Иванович ушел на фронт в 21 год. С июня 1941 по июль 1942 он героически участвовал в противовоздушной обороне Ростова-на-Дону. Сначала он был командиром огневого взвода, затем стал командиром батареи, начальником штаба отдельного дивизиона. Ветеран имеет множество наград за героизм и отвагу. Так, он награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону».

Отметим, что сегодня в Ростове проживают 134 участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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