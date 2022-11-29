Два заведения Ростова вошли в ТОП-1000 лучших ресторанов мира

Авторы рейтинга уверяют, что они абсолютно беспристрастны. Фото: МИРИШОВА Лейла

В ТОП-1000 лучших ресторанов мира вошли два заведения из Ростова-на-Дону. По результатам рейтинга La Liste лучшими заведениями в донской столице стали два популярных ресторана. Список ресторанов формируется с 2015 года. Кроме Ростова-на-Дону в рейтинг вошли заведения Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, ресторан один из них набрал 79 баллов из 100, а второй смог набрать 77 баллов. Сами авторы рейтинга уверяют, что они абсолютно беспристрастны. La Liste в основном отражает то, что пишется и говорится в России и мире о заведениях. В него попадают только самые популярные заведения мира.

Отметим, что это единственный международный рейтинг, который не стал исключать российские заведения.

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(Подробности)