Ростов оказался в тройке лидеров по числу желающих переехать в Краснодар

На 7 месте донская столица оказалась по числу тех, кто желает переехать жить в Анапу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане вошли в тройку по числу желающих переехать в Краснодар. Об этом сообщили аналитики HeadHunter.

Как показала статистика, 5% жителей Ростова рассматривают Краснодар для переезда, также 14% москвичей тоже непрочь переехать в столицу Кубани, как и 6% жителей Санкт-Петербурга. Многих граждан, кто находится в поиске работы, тянет на Юг. Так, по числу желающих переехать в теплый Сочи Ростов оказался на четвертом месте. Около 3% жителей готовы паковать чемоданы и переезжать в курортный город.

На 7-м месте донская столица оказалась по числу тех, кто желает переехать жить в Анапу – таких резюме оказалось 2%. Однако ростовчан в этом желании обогнали жители столицы, краснодарцы, а также соискатели из Санкт-Петербурга, Сочи, Новороссийска и Новосибирска.

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