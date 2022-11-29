Память погибших защитников донской столицы почтили в сквере имени Фрунзе. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 29 ноября, жители Ростова возложили цветы и венки у мемориала «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе. Торжественную церемонию провели в честь 81 годовщины первого освобождения города от фашистской оккупации.

Вместе с ростовчанами память защитников донской столицы почтили представители совета ветеранов, ЮВО, заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба, а также главы региона и городской администрации - Василий Голубев и Алексей Логвиненко.

- Все дальше уходят в историю события Великой Отечественной войны, но память о защитниках нашей Родины, отдавших свои жизни за свободу Отечества, будет жить в наших сердцах вечно, а благодарность за Подвиг Героев - становиться только крепче, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Напомним, в Ростов-на-Дону война пришла 21 ноября 1941 года. Первая оккупация продлилась неделю, и 29 ноября 1941 года была полностью снята. Это стало крупным успехом Красной армии в борьбе с неприятелем. Однако фашисты снова вернулись уже в июле 1942 года. Окончательно врага выгнали в феврале 1943, но солдаты Вермахта успели убить тысячи мирных жителей, в том числе устроить массовую казнь в Змиевской балке.

За заслуги в годы войны и большой вклад в Победу Ростов-на-Дону был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а также получил звание «Города воинской славы».

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