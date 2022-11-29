В Ростове два этапа дороги «Западная хорда» построят за 6,6 млрд рублей

По стоимости первый этап работ обойдется в 4,8 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону два этапа строительства дороги "Западная хорда" обойдутся в 6,6 млрд рублей. Об этом стало известно на сайте "Госзакупок".

Министерство транспорта Ростовской области заключило контракт на строительство третьего этапа с компанией "РостовАвтоДорСтрой". По стоимости работы обойдутся в 4,8 млрд рублей, что почти на 788 млн меньше начальной цены. Подрядчику необходимо построить участок дороги от трассы А-280 "Ростов-на-Дону — Таганрог" до моста через реку Дон на Западном обходе. Затем строителям нужно проложить трассу от улицы Всесоюзной до Западного шоссе.

Четвертым этапом строительства займется компания ООО «Т-Транс». Договор с предприятием уже заключен. Работы обойдутся в 1,8 млрд рублей, что на 200 млн меньше начальной стоимости. Все работы начнутся в 2023 году, а завершить их планируется 30 сентября 2024 года.

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