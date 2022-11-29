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НовостиОбщество29 ноября 2022 14:07

В Ростовской области 42-летний мужчина ушел на рыбалку и не вернулся

Павел Панфилов не выходит на связь с близкими с 26 ноября
Лейла МИРИШОВА
Павел Панфилов отправился порыбачить 26 ноября и не вернулся домой. Фото: "ЛизаАлерт"

Павел Панфилов отправился порыбачить 26 ноября и не вернулся домой. Фото: "ЛизаАлерт"

В станице Мигулинской Верхнедонского района 42-летний мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Павел Панфилов отправился порыбачить 26 ноября. После этого связь с ним оборвалась. Взволнованные родственники написали заявление в полицию. Позже к поискам подключились и волонтеры.

Рост мужчины около 176 сантиметров. У него плотное телосложение, русые волосы и серые глаза.

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