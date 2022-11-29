Мемориальную доску, посвященную жертвам фашизма, открыли в Ростове-на-Дону

Мемориальную доску открыли в рамках патриотического проекта. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в честь мирных жителей, зверски замученных фашистскими карателями в годы Великой Отечественной войны. Об этом 29 ноября в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Доску установили на территории Пролетарского кладбища в рамках патриотического проекта «Историческая Память». Увековечивание памяти всех перенесших тяготы военного времени - наш священный долг, - написал Алексей Логвиненко.

Напомним, 29 ноября для донской столицы - день первого освобождения города от фашистских захватчиков. Сегодня взрослые и дети несли цветы к памятникам и мемориалам, в том числе торжественная церемония возложения состоялась в сквере имени Фрунзе у мемориала «Павшим воинам».

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Торжественную церемонию посетили также представители власти и ЮВО (подробности)