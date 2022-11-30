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НовостиОбщество30 ноября 2022 4:44

В Ростовской области разыскивают 61-летнего мужчину

Василий Дьяченко не выходит на связь с родственниками с 20 сентября
Лейла МИРИШОВА
Мужчина больше месяца не выходит на связь с близкими. Фото: "ЛизаАлерт"

Мужчина больше месяца не выходит на связь с близкими. Фото: "ЛизаАлерт"

В городе Цимлянске без вести пропал 61-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Василий Дьяченко вышел из дома 20 сентября. После этого связь с ним пропала. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию, затем к поискам пропавшего подключились волонтеры.

У Василия рост примерно 178 сантиметров. Мужчина имеет худощавое телосложение, русые с проседью волосы и карие глаза.

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