В Ростове-на-Дону организуют 37 елочных базаров

Базары будут работать и на частных территориях, в том числе в крупных гипермаркетах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону подготовка к новогодним праздникам активно идет. В скором времени на территории донской столицы откроют целых 37 елочных базаров. Из них четыре торговые точки будут организованы как ярмарки, а остальные 33 – на основании договоров. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Местами полюбившихся ростовчанам ярмарочных мероприятий станут:
- ул. Фурмановская, 150;
- ул. Волкова/пр. Космонавтов;
- пл. Карла Маркса;
- пл. Ленина.
Также елочные базары будут работать и на частных территориях, в том числе в крупных гипермаркетах и торговых центрах. На торговых точках гостям и жителям Ростова предложат разные виды и размеры новогодних красавиц. Выбрать елку можно по хорошей цене, которая будет зависеть от высоты, вида и других качеств. Также ростовчане смогут купить не только целое дерево, но и еловые веточки.
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