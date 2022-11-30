В Ростове-на-Дону организуют 37 елочных базаров

Базары будут работать и на частных территориях, в том числе в крупных гипермаркетах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону подготовка к новогодним праздникам активно идет. В скором времени на территории донской столицы откроют целых 37 елочных базаров. Из них четыре торговые точки будут организованы как ярмарки, а остальные 33 – на основании договоров. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Местами полюбившихся ростовчанам ярмарочных мероприятий станут:

- ул. Фурмановская, 150;

- ул. Волкова/пр. Космонавтов;

- пл. Карла Маркса;

- пл. Ленина.

Также елочные базары будут работать и на частных территориях, в том числе в крупных гипермаркетах и торговых центрах. На торговых точках гостям и жителям Ростова предложат разные виды и размеры новогодних красавиц. Выбрать елку можно по хорошей цене, которая будет зависеть от высоты, вида и других качеств. Также ростовчане смогут купить не только целое дерево, но и еловые веточки.

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