Жительница Ростова лишилась всех сбережений после телефонного разговора

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону местная жительница лишилась всех сбережений после разговора с мошенником. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 59-летней ростовчанке позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Аферист вошел в доверие к жертве и объяснил, что ей необходимо защитить свой счет от мошенников. Он предложил ей перевести все деньги на якобы безопасный счет. Женщина перевела все 180 тысяч рублей мошенникам.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

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(Подробностиhttps://www.rostov.kp.ru/online/news/5029931/)