В Ростовской области мужчину аферисты "развели"на сто тысяч рублей

Не задумываясь, мужчина ответил на все вопросы в анкете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красносулинском районе мошенники обманным путем украли у 50-летнего мужчины сто тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчине пришло сообщение от банка. Лжесотрудники предложили ему поучаствовать в акции для постоянных клиентов. Не задумываясь, мужчина ответил на все вопросы в анкете. Затем перешел по ссылке и указал все личные данные и реквизиты своего счета. Позже с карты потерпевшего списались сто тысяч рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, то сразу же обратился в полицию с заявлением.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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