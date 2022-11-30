Координатора, который искал курьеров для обмана пожилых людей, задержали в Ростовской области

Полицейские задержали двоих мужчин, которые наживались на пенсионерах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержаны двое мужчин, которые обманывали стариков по схеме «Ваш родственник попал в беду», сообщает донской главк.

По данным ведомства, вначале удалось выйти на 22-летнего жителя Гуково. Он подозревается в двух мошенничествах. Мужчина выполнял функции курьера – то есть приходил к старикам, которых до этого «обработали» по телефону мошенники.

Как правило, обманщики говорили пожилым людям, что их близкий человек в беде, и обещали помочь за деньги. В обязанности курьера входила задача забрать наличку. Десять процентов от суммы он оставлял себе, остальное переводил на электронный кошелек.

А чуть позже задержали и второго злоумышленника, который исполнял задачи координатора.

Он рассказал полицейским, что искал работу, когда наткнулся на группу с объявлениями в одном из мессенджеров.

Подал заявку на вступление в сообщество, а спустя время ему перезвонила женщина, которая предложила работу координатором за солидное вознаграждение за каждого найденного курьера и успешно выполненное задание.

Мужчина согласился и приступил к работе.

Курьеров он находил среди знакомых и в социальных сетях. Так, мужчина «завербовал», как минимум, троих человек, которые в дальнейшем забирали деньги у пожилых людей.

- В отношении задержанного координатора и одного из курьеров возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Им избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Расследование уголовных дел продолжается, полицейские разыскивают и других злоумышленников. Если суд признает вину подозреваемых, им грозит до десяти лет тюрьмы.

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