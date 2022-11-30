Ростовская компания через суд требует от Минтранса заключить с ней контракт на строительство Западной хорды

Подрядчика выбрали в октябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания по строительству автодорог подала несколько исков к Министерству транспорта и Федеральной антимонопольной службе. Об этом сообщается в документах на сайте донского арбитражного суда.

Ранее компания выиграла тендер на строительство Западной хорды. Однако после жалобы ФАС отменила результаты определения поставщика.

Теперь победитель аннулированных торгов пытается через суд добиться заключения контракта. Организация просит признать незаконными действия по размещению извещения об отмене протокола подведения итогов торгов.

Заявления истца были приняты к производству. Судебные заседания начнутся с 21 декабря.

ПОДРОБНОСТИ

Строительством трассы «Западная хорда» в Ростове займется частная компания

В донской столице определен подрядчик строительства «Западной хорды». (Подробности)