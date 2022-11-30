Бдительный продавец помог полицейским из Ростовской области поймать подозреваемого в грабеже

Полицейские по горячим следам поймали жителя Батайска, подозреваемого в грабеже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Батайске, по горячим следам поймали мужчину, который совершил грабеж, сообщает донской главк.

По данным ведомства, в полицию позвонил продавец одного из местных магазинов. Сотрудник торговой точки сказал, что только что видел странного мужчину, который очень быстро уходил из здания, в котором расположен магазин. При этом, сообщил звонивший, охранник попытался остановить подозрительного горожанина, но тот сбежал.

На место сразу же прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, дежурившие неподалеку. Они задержали подозрительного батайчанина, который не успел далеко уйти.

33-летнего мужчину доставили в дежурную часть, в которой выяснилось, что он совершил грабеж.

- В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Грабеж», он находится под подпиской о невыезде, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает вину, мужчина может сесть в тюрьму на срок до четырех лет.

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