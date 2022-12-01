В Ростове на модернизацию поликлиник в 2022 году направили больше 675 млн рублей

В этом году выполнено более миллиона УЗИ-исследований Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на модернизацию медицинских учреждений в текущем году из федерального бюджета выделили больше 675 млн рублей. Все средства направлялись в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области». Об этом глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил в ходе комиссии по проектной деятельности.

По словам сити-менеджера, на данный момент уже 20 учреждений заключили контракты на поставку 594-х единиц медтехники на общую сумму больше 380 млн рублей. Также в этом году в эксплуатацию ввели 583 медаппарата на общую сумму 332 млн рублей.

— В их числе: аппараты УЗИ, маммографы, флюорографические аппараты, рентгенаппарты, эндоскопическое оборудование и так далее. В этом году выполнено более миллиона УЗИ-исследований, свыше 41 тысячи эндоскопических исследований, более 33 тысяч МРТ-исследований, 98 тысяч КТ-исследований, — поделился мэр.

Кроме поставки медицинского оборудования, в городе активно идет модернизация поликлиник и больниц. На ремонт ЦГБ было выделено из областного бюджета больше 166 млн рублей. Завершить все работы планируется в 2023 году. Также сегодня продолжается капитальный ремонт отделения горбольницы №6. Стоимость ремонта составляет 122 млн рублей. Его планируют завершить уже в следующем году.

В 2023 году начнется капремонт филиала горполиклиники №1. Сумма всех работ составит 62 млн рублей. Сегодня в учреждении уже выполнен демонтаж кирпичной кладки южной стороны здания и обустроены витражные проемы.

В ходе заседания комисии Алексей Логвиненко напомнил, что с 2023 года городские учреждения здравоохранения переходят в подчинение области, он заверил, что качество оказания медпомощи не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больнице №20 Ростова-на-Дону после ремонта открыли роддом

Сейчас могут проводить все этапы выхаживания новорожденных.

(Подробности)