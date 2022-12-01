В Ростове без вести пропал 28-летний мужчина

У мужчины худощавое телосложение, голубые глаза и рыжие волосы. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 28-летнего мужчину. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Сергей Павленко вышел из дома 25 октября, после чего связь с ним пропала. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Затем к поискам пропавшего подключились и волонтеры.

Сергей Павленко ростом около 180 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, голубые глаза и рыжие волосы.

В день ухода он был одет в черную жилетку, кофту того же цвета с серым принтом и капюшоном, черные брюки, серые кроссовки и темно-синюю шапку.

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(Подробности)