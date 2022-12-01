В Ростове ограничения на полеты из «Платова» продлили до 9 декабря

Ограничения коснутся еще десяти воздушных гаваней России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону аэропорт «Платов» останется закрытым до 9 декабря. Об этом сообщили в Росавиации.

Кроме аэропорта в Ростове, ограничения коснутся еще десяти воздушных гаваней России. Так, полеты будут ограничены до 9 декабря в Белгороде, Анапе, Воронеже, Брянске, Геленджике, Краснодаре, Липецке, Элисте и Симферополе.

Жители Ростовской области всегда могут воспользоваться другими видами транспорта. Например, добраться до аэропорта Сочи, Волгограда, Москвы и других городов. Актуальными остаются поезда, автобусы и водный транспорт.

Пока неизвестно, когда аэропорт Ростова вновь сможет принимать пассажиров.

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(Подробности)