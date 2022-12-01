К счастью, обошлось без пострадавших
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону сгорела иномарка "Тойота Рав". Происшествие случилось 1 декабря на улице Салютина, 2а.
Иномарка начала полыхать около 4:06. Местные жители, увидев полыхающую машину, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей, огонь охватил уже часть авто. Пламя удалось потушить за несколько минут. К счастью, в салоне иномарки никого не было.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте ЧП работали одна спецмашина и четыре пожарных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Азовском районе сгорел частный дом
Огонь охватил порядка 120 квадратных метров