К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону сгорела иномарка "Тойота Рав". Происшествие случилось 1 декабря на улице Салютина, 2а.

Иномарка начала полыхать около 4:06. Местные жители, увидев полыхающую машину, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей, огонь охватил уже часть авто. Пламя удалось потушить за несколько минут. К счастью, в салоне иномарки никого не было.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте ЧП работали одна спецмашина и четыре пожарных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Азовском районе сгорел частный дом

Огонь охватил порядка 120 квадратных метров

(Подробности)