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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 8:24

В Ростове-на-Дону сгорела иномарка

ЧП произошло на улице Салютина, 2а
Лейла МИРИШОВА
К счастью, обошлось без пострадавших

К счастью, обошлось без пострадавших

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону сгорела иномарка "Тойота Рав". Происшествие случилось 1 декабря на улице Салютина, 2а.

Иномарка начала полыхать около 4:06. Местные жители, увидев полыхающую машину, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей, огонь охватил уже часть авто. Пламя удалось потушить за несколько минут. К счастью, в салоне иномарки никого не было.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте ЧП работали одна спецмашина и четыре пожарных.

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