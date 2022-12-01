Длинные новогодние каникулы одобрили 6 из 10 ростовчан

Россияне до 34 лет положительно оценивают девяти нерабочих дней чаще старшего поколения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Длинные новогодние каникулы одобрили 62% ростовчан. Об этом рассказали специалисты SuperJob.

По статистике, каждый шестой житель Ростова-на-Дону поддерживает долгие новогодние праздники. Многие отметили, что после ковидных ограничений на праздниках появилось множество развлечений: музеи, театры и другие интересные мероприятия.

В идеале — на зимний курорт, в среднем — переделать накопившиеся дела, а как минимум — соскучиться по работе, — поделился один из опрошенных.

Однако нашлись и те, кто не одобрил длительный отдых. Только 10% высказались отрицательно, а еще 21% признаются, что им все равно, так как работают посменно. Интересно, что сторонников длительного отдыха больше среди женщин, чем мужчин. Также за долгие каникулы выступили семьи с детьми. Россияне до 34 лет положительно оценивают девять нерабочих дней чаще старшего поколения.

По сравнению с прошлым годом россияне стали намного чаще радоваться новогодним праздникам и каникулам. Сказывается снятие короновирусных ограничений: в прошлом году те, у кого не было QR-кода, во многих регионах не могли посещать театры, участвовать в детских елках и прочих мероприятиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние представления для детей 2022-2023 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

Подробная афиша новогодних представлений для детей 2022-2023 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные представления для детей и их родителей.

(Подробности)