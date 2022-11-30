Новогодние представления для детей 2022-2023 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

На каждой ростовской сцене ребят ждут чудеса.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новогодние представления для детей 2022-2023 в Ростове-на-Дону ждут маленьких дончан в декабре и январе. Сделали подборку, куда можно отвести ребенка и окунуться в сказку.
Театр им. Максима Горького, площадь Театральная, 1
Малая сцена
«Волшебник Изумрудного города», А. Волков, 0+
20, 21, 22, 27, 28, 28 декабря и 6, 7, 8 января, 10:00 и 12:30, дополнительные сеансы в 15:00
Билеты: от 400 до 900 рублей.
Удивительное путешествие в Волшебную страну, где зрители познакомятся с замечательными Элли и ее мамой, храбрым псом Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком, Трусливым Львом, Мигунами и доброй волшебницей Виллиной. У каждого героя есть своя заветная мечта, и на пути к ней придется сделать немало: сразиться с Летучими Обезьянами, сердитым Людоедом и злой волшебницей Гингемой, встретиться с Великим и Ужасным Гудвином, самостоятельно «помудреть», «похрабреть», подобреть и познать самую несокрушимую силу — силу настоящей дружбы.
Спектакль будет по-настоящему волшебным — благодаря фантастическим декорациям, сложносочиненным костюмам, оригинальным пластическим решениям сцен и магии света. Режиссер и хореограф спектакля — Сергей Захарин, известный по постановкам в театрах Москвы, Саратова, Новосибирска и других.
Дедушка Мороз придет, но громко позвать его все же придется.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Музыкальный театр, улица Большая Садовая, 134-140.
«Красная шапочка и Серый волк». Музыкальная сказка для самых маленьких, 0+
18 декабря – 7 января, 11:00 и 14:00
Билеты: 800 рублей.
Ребята увидят спектакль «Красная Шапочка и Серый волк» на музыку одного из лучших детских композиторов современности Евгения Крылатова. Либретто и стихи написала автор мюзиклов, идущих во многих российских театрах, – Наталья Кузьминых. Маленькая девочка отправляется в гости к любимой бабушке. По дороге она встречает Серого волка и опрометчиво рассказывает, где живет ее бабушка… Так начинается известная во всем мире сказка Шарля Перро. Но дальше история приобретает неожиданный поворот…
«Питер Пэн». Детский мюзикл, 6+
17 декабря – 5 января, 10:30, 12:30, 15:00
Билеты: от 350 до 2500 рублей.
Специально для театра музыку написал один из самых известных ростовских композиторов, заслуженный деятель искусств России – Игорь Левин, а либретто – драматург, лауреат «Золотой маски» Константин Рубинский. В постановочную команду приглашены молодые специалисты – режиссер Башкирского театра оперы и балета, победительница международного конкурса оперных режиссеров «Нано Опера» Ляйсан Сафаргулова, художник-сценограф – Ирина Сид.
В волшебство поверят даже взрослые.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ростовский молодежный театр, площадь Свободы, 3
Малая сцена
«Приключение новогодних игрушек», 0+
Режиссер-постановщик: Оксана Зиброва, заслуженная артистка Республики Северная Осетия – Алания
С 15 декабря по 8 января, 10:00
Билеты: 700 рублей.
Новогодняя сказка для самых маленьких зрителей расскажет о захватывающих приключениях елочных игрушек. Готовясь к встрече Нового года, Снегурочка случайно заколдовала Деда Мороза, превратив его в игрушку. На помощь Снегурочке спешат ожившие елочные игрушки и Лесное Лихо, которое оказывается обаятельным и совсем не злым... Яркий и увлекательный интерактивный спектакль – прекрасный новогодний подарок для всей семьи.
Представления будут идти в декабре и январе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Большая сцена
«Золушка», 7+
С 17 декабря по 8 января, 11:00 и 13:30
Билеты: 700-100 рублей
С 17 декабря на большой сцене Молодежного добрая Фея-крестная снова будет помогать Золушке попасть на бал. Часы снова будут бить полночь, Золушка – терять хрустальную туфельку, а добрый принц – искать таинственную незнакомку, покорившую его сердце. И, конечно, все снова будет заканчиваться счастливым финалом – как и должно быть в сказке!
«Сон в новогоднюю ночь», 6+
С 23 декабря по 8 января, 10:00
Билеты: от 700 до 1500 рублей
Молодежный театр представляет мистическую музыкальную историю о невероятно длинной новогодней ночи в жизни главного героя спектакля. В бесконечной круговерти дел и забот так легко потеряться, и Александру это удалось: время и пространство играют с ним в игру без правил до тех пор, пока он не вспомнит о самом важном. Спектакль подарит зрителям отличное новогоднее настроение и возможность вместе спеть самые любимые песни.
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