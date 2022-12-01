В Ростове в ноябре подорожали квартиры в новостройках

Жилье подорожало на 698 рублей за квадрат. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в ноябре подорожали квартиры в новостройках. Об этом сообщает Domostroydon.ru.

По данным аналитиков, стоимость жилья в новостройках в ноябре составила 114 808 рублей за квадратный метр. По сравнению с прошлым годом его стоимость увеличилась на 698 рублей за квадрат или на 0,61%.

При этом в отдельных районах области отмечаются колебания стоимости. Например, в Первомайском и Ворошиловском районах жилье подорожало на 1,03 и 4,69%.

Отмечается также, что подешевели студии — на 0,74% и трехкомнатные квартиры — на 0,44%. Однушки, двушки и квартиры большой площади выросли в цене — удорожание колеблется от 0,53% до 2,13%.

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