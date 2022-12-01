Площадь жилой застройки на землях старого аэропорта Ростова увеличили до 2 млн кв. метров

Изначально предполагалось возведение 4 млн кв. метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в будущем микрорайоне на территории старого аэропорта введут около 2 млн кв. метров жилья. Об этом со ссылкой на директора Региональной корпорации развития Игоря Далаксакуашвили сообщает издание «Город N».

Эксперт заявил, что на территории в 376 га предполагалось возведение 4 млн кв. метров жилья, но проектировщики вдвое снизили эту планку, чтобы продумать общественные пространства. Например, уже известно, что в микрорайоне планируют благоустроить парк площадью 11 га.

Напомним, ранее власти сообщали, что на территории, которую отвели под комплексное развитие, построят 1,5 млн кв. метров жилья. Должны также построить школы, детские сады и офисные здания. Этот проект рассчитан на период до 2040 года.

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Речь идет о сравнительно небольшой территории, которую использовала одна из компаний (подробности)