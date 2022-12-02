В Ростовской области разыскивают родственников Героя Советского Союза, прошедшего ВОВ

Боец смог подбить два вражеских танка "Тигр". Фото: "Миус-Фронт"

В Ростовской области ищут родственников Героя Советского Союза, который прошел Великую Отечественную войну. Об этом рассказали в объединении «Миус-Фронт».

Виктор Скрылев героически сражался в оборонительных боях на Курской дуге. Боец смог подбить два вражеских танка "Тигр". За доблестный подвиг ему присвоили звание Героя Советского Союза. Это является высшей степенью отличия в СССР. Виктор Скрылев полностью прошел всю Великую Отечественную войну. Герой скончался в 1979 году в возрасте 57 лет.

У него есть сын Владимир, который проживает в Ростове-на-Дону. Его вместе с семьей хотят пригласить на памятное мероприятие в честь 80-летия Победы в Курской битве, в поселке Поныри.

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