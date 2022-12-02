В Ростове в салоне красоты мужчина украл у женщины шубу

Мужчина продал украденную шубу на рынке Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростове-на-Дону 31-летний гражданин украл у женщине в салоне красоты шубу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, ростовчанка пришла в салон красоты на процедуры. Когда женщина стала собираться уходить, то увидела, то ее шубы нет. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Позже правоохранители задержали 31-летнего мужчину. Выяснилось, что он зашел в салон красоты и заприметил меховое изделие. Злоумышленник снял с вешалки одежду, стоимостью 70 тысяч рублей и скрылся. На одном из рынков он продал меховое изделие, а деньги потратил на свои нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в ведомстве.

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