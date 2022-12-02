В Ростовской области на выходных ожидается мороз до -7 градусов

Отметим, что в период непогоды стоит быть предельно внимательными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Ростовской области ждут морозы до -7 градусов. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

На выходных, 3 и 4 декабря, жителей области ждет облачная погода. Однако осадков не ожидается. В субботу днем температура воздуха составит -1 градус, а ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. В воскресенье погода будет аналогичной. Температура воздуха составит -2 градуса.

Отметим, что в период непогоды стоит быть предельно внимательными. Водителям не рекомендуется превышать скорость на дорогах, а также важно соблюдать безопасную дистанцию.

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(Подробности)