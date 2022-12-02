На дороге столкнулись «ВАЗ 2112» и «ВАЗ 2114». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

2 декабря вечером пять человек пострадали в ДТП на трассе Черевково - Алмазный в Ростовской области. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

Известно, что авария произошла около 18 часов на территории Красносулинского района. Предварительно, водитель автомобиля «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 2114».

- В одной машин травмы получили три человека, в другой - пострадали двое. Остальная информация уточняется. На месте происшествия сейчас еще работают сотрудники Госавтоинспекции, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Донским автолюбителям напоминают: за рулем всегда нужно быть предельно внимательными и осторожными. Нельзя отвлекаться на гаджеты и разговоры с пассажирами. Нужно строго придерживаться правил и не совершать необдуманных маневров на дороге.

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Обстоятельства случившегося сейчас уточняют правоохранители (подробности)