Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 декабря 2022 16:21

В Ростове водитель Nissan Qashqai врезался в опоры освещения и слетел в овраг

Обстоятельства случившегося сейчас уточняют правоохранители
Ангелина СКИБА
Авария произошла на улице Вавилова. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Авария произошла на улице Вавилова. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону 36-летний водитель Nissan Qashqai не справился с управлением и устроил ДТП, после которого попал в больницу. Об этом рассказали вечером 1 декабря в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, сегодня около полудня на улице Вавилова владелец иномарки, предварительно, перестал контролировать ситуацию, и его авто «ушло» с дороги, врезалось в две опоры освещения и нырнуло в овраг.

Донских водителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Лучше не выполнять резких необдуманных маневров на дороге. Также следует всегда выдерживать скорость и дистанцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области под колесами иномарки пострадала 15-летняя азовчанка

Сейчас ситуацию проясняют сотрудники полиции (подробности)