В Ростове водитель Nissan Qashqai врезался в опоры освещения и слетел в овраг

Авария произошла на улице Вавилова. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону 36-летний водитель Nissan Qashqai не справился с управлением и устроил ДТП, после которого попал в больницу. Об этом рассказали вечером 1 декабря в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, сегодня около полудня на улице Вавилова владелец иномарки, предварительно, перестал контролировать ситуацию, и его авто «ушло» с дороги, врезалось в две опоры освещения и нырнуло в овраг.

Донских водителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Лучше не выполнять резких необдуманных маневров на дороге. Также следует всегда выдерживать скорость и дистанцию.

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