В Ростове-на-Дону водитель Kia Sorento протаранил 14 машин

Машины пострадали в дворовом проезде дома на улице Таганрогской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове 36-летний водитель на Kia Sorento протаранил сразу 14 припаркованных машин. Это произошло днем 30 ноября, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- Нарушитель зацепил чужие авто в дворовом проезде одного из домов на улице Таганрогской. Авария произошла сегодня, во второй половине дня. Машины получили механические повреждения, пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

По какой причине владелец иномарки решил вписаться во все возможные автомобили и устроил внезапный транспортный «страйк», сказать с точностью нельзя. Это правоохранителям еще предстоит выяснить. Однако в отношении лихача уже составили административный протокол.

Известно, что мужчина отказался от медицинской проверки, и за это ему теперь грозят штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на 2 года.

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Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители (подробности)