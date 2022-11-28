В Ростове-на-Дону на улице Портовой в аварии пострадала пассажирка такси

Hyundai Accent выехал на тротуар и налетел на кирпичное сооружение. Фото: управление ГИБДД России по РО

В Ростове на улице Портовой в аварии пострадала пассажирка такси. Это произошло днем 28 ноября, сообщили в управлении ГИБДД России по региону.

По предварительным данным, 33-летний водитель Hyundai Solaris не выдержал безопасную дистанцию и врезался в желтый с шашечками Hyundai Accent. После этого Accent выехал на тротуар и налетел на кирпичное сооружение.

Сейчас обстоятельства этого ДТП уточняют правоохранители. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно всегда придерживаться безопасной скорости и следить за дистанцией с другими машинами.

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