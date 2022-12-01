В Ростовской области под колесами иномарки пострадала 15-летняя азовчанка

Несчастный случай произошел вчера вечером на бульваре Петровском. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Азове 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре», сбила иномарка Kia Rio. О случившемся днем 1 декабря рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- Юная азовчанка попала под машину и получила травмы. Сейчас ситуацию проясняют сотрудники полиции, - рассказали в ведомстве.

Известно, что этот несчастный случай произошел вчера вечером на бульваре Петровском. Водитель, по всей видимости, вовремя не заметил пешехода на дороге и не успел остановить свой транспорт.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям: около пешеходных переходов всегда нужно снижать скорость и проявлять особую внимательность.

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