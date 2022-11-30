В Ростове-на-Дону разыскивают водителя, который сбил на «зебре» 17-летнюю девушку

Девушка попала под машину на пешеходном переходе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове неизвестный водитель сбил на «зебре» 17-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Сейчас самого лихача и очевидцев случившегося ищут правоохранители, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

- Девушка попала под машину днем, около 12 часов, 30 ноября. Предварительно, владелец авто двигался по Крепостному со стороны Красноармейской в направлении Текучева, и в районе дома № 253 по Малюгиной наехал на пострадавшую, - рассказали в ведомстве.

Известно, что девушка получила травмы. Об этом она призналась в полиции уже вечером, через несколько частов после несчастного случая. Марка машины нарушителя все еще неизвестна. Если вы видели это происшествие или вдруг запомнили водителя, нужно позвонить в дежурную часть отдела ГИБДД Ростова-на-Дону.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Ранее такой же водитель-беглец сбил 11 -летнего мальчика в Первомайском районе города.

АЛЛО!

Телефон дежурной части отдела ГИБДД ОМВД России по Ростову-на-Дону: 8(863)249-26-49

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Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители (подробности)