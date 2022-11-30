В Ростове пассажирский автобус повредил ногу 86-летнему пенсионеру

Несчастный случай произошел на улице Космонавтов. Фото: отдел пропаганды УГИБДД Росси по РО

В Ростове-на-Дону водитель автобуса повредил колесом ногу 86-летнего мужчины. Пострадавший получил открытый перелом пальца правой ноги, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел на пр. Космонавтов. Ростовчанин за рулем маршрута №44 «Центральный рынок - ГПЗ 10», отъезжая от остановки, не досмотрел и наехал на своего же пассажира, вышедшего из салона на улицу.

Пожилого человека после этого сразу же увезли в больницу, там ему оказали помощь. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

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