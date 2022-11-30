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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 13:40

В Ростове после аварии с автобусом без электричества остались сотни людей

Полностью восстановить подачу энергоресурса пообещали вечером 30 ноября
Ангелина СКИБА
На данный момент подключили почти 1400 жителей

На данный момент подключили почти 1400 жителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове после аварии с пассажирским автобусом без электричества остались около 1650 человек. К этому моменту подачу ресурса восстановили для большинства пострадавших потребителей, сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».

- В результате повреждения опоры ЛЭП в Железнодорожном районе Ростова были обесточены дома, в которых проживают около 1650 человек. На данный момент подключили почти 1400 жителей. Работы продолжаются, - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Полностью восстановить подачу ресурса энергетики обещают уже к 17 часам 30 ноября. При этом не все поврежденные сети принадлежат «Донэнерго».

Напомним, днем 30 ноября водитель пассажирского автобуса Man Lions не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Hyundai Sonata, а также припаркованными Kia Ceed и Chevrolet Lacetti. Потом транспорт оказался в кювете. После этого не стало электричества у некоторых местных жителей.

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Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители (подробности)