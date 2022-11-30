В Ростове после аварии с автобусом без электричества остались сотни людей

На данный момент подключили почти 1400 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове после аварии с пассажирским автобусом без электричества остались около 1650 человек. К этому моменту подачу ресурса восстановили для большинства пострадавших потребителей, сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».

- В результате повреждения опоры ЛЭП в Железнодорожном районе Ростова были обесточены дома, в которых проживают около 1650 человек. На данный момент подключили почти 1400 жителей. Работы продолжаются, - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Полностью восстановить подачу ресурса энергетики обещают уже к 17 часам 30 ноября. При этом не все поврежденные сети принадлежат «Донэнерго».

Напомним, днем 30 ноября водитель пассажирского автобуса Man Lions не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Hyundai Sonata, а также припаркованными Kia Ceed и Chevrolet Lacetti. Потом транспорт оказался в кювете. После этого не стало электричества у некоторых местных жителей.

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