Безналичную оплату проезда по всей Ростовской области планируют ввести к маю 2023 года

Сейчас в пилотном режиме система работает в семи донских городах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Систему безналичной оплаты проезда до мая 2023 года планируют ввести на всей территории Ростовской области. Об этом 2 декабря в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- С Сергеем Собяниным обсудили сегодня систему безналичной оплаты проезда, которая хорошо себя зарекомендовала. Есть задача до мая следующего года внедрить ее по всей области. Это позволит вести учет поездок льготных пассажиров, а значит, создаст условия для того, чтобы льготники могли выбирать - получать им денежную компенсацию или пользоваться бесплатным проездом, - пояснил Василий Голубев.

Добавим, сейчас в пилотном режиме система работает в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Донецке, Каменске, Сальске, а также в городах Миллерово и Чертково.

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