Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 5:22

Десятиградусный мороз обещают в Ростове в ближайшие дни

Какой будет погода в выходные, рассказали синоптики
РЕПИНА Елена
Выходные в Ростове будут морозными и солнечными

Выходные в Ростове будут морозными и солнечными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в субботу, третьего декабря, будет солнечно, без осадков. Утром столбик термометра покажет мороз до мнус пяти градусов, днем обещают минус один, а вечером похолодает до минус семи градусов. Порывы ветра составят семь-восемь метров в секунду.

В воскресенье, четвертого декабря, по данным синоптиков, в Ростове также будет солнечно, морозно и без осадков.

Утром столбик термометра покажет восемь градусов мороза, температура воздуха днем составит минус три — минус четыре градуса, а вечером и ночью в донской столице похолодает до минус десяти. Порывы ветра составят семь-восемь метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре

Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно (подробнее)