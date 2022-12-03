Десятиградусный мороз обещают в Ростове в ближайшие дни

Выходные в Ростове будут морозными и солнечными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в субботу, третьего декабря, будет солнечно, без осадков. Утром столбик термометра покажет мороз до мнус пяти градусов, днем обещают минус один, а вечером похолодает до минус семи градусов. Порывы ветра составят семь-восемь метров в секунду.

В воскресенье, четвертого декабря, по данным синоптиков, в Ростове также будет солнечно, морозно и без осадков.

Утром столбик термометра покажет восемь градусов мороза, температура воздуха днем составит минус три — минус четыре градуса, а вечером и ночью в донской столице похолодает до минус десяти. Порывы ветра составят семь-восемь метров в секунду.

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