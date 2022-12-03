В Ростовской области женщина погибла во время пожара в частном доме

В одном из хуторов Ростовской области в пожаре погиб человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Морозовском районе, в хуторе Широко-Атамановский произошел пожар с летальным исходом, рассказали в МЧС региона. ЧП произошло в частном доме, расположенном на улице Мира. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В результате пожара погибла 35-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения.

- Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Таганроге утром 3 декабря загорелось кафе. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 300 квадратных метров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области сгорело кафе

Площадь пожара составила 300 квадратных метров (подробнее)